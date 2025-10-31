پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به دستور دونالد ترامپ مبنی بر از سرگیری آزمایش سلاحهای هستهای تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا خطرناکترین عامل اشاعه هستهای در جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی پنجشنبه شب هشتم آبان ۱۴۰۴ در توئیتی افزود: با تغییر نام «وزارت دفاع» خود به «وزارت جنگ»، زورگوی مجهز به سلاح هستهای دوباره آزمایش سلاحهای اتمی خود را از سر میگیرد.
وی ادامه داد: همین زورگو، برنامه هستهای صلحآمیز ایران را خطرناک جلوه میدهد و تهدید به انجام حملات بیشتر علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان ما میکند؛ تمام این اقدامات در نقض آشکار قوانین بینالمللی است.
عراقچی افزود: هیچ تردیدی وجود ندارد: ایالات متحده آمریکا خطرناکترین عامل اشاعه هستهای در جهان است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: اعلام از سرگیری آزمایشهای هستهای اقدامی قهقرایی و غیرمسئولانه است و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود.
عراقچی افزود: جهان باید یک صدا ایالات متحده را به خاطر عادیسازی اشاعه چنین سلاحهای شرورانهای مسئول بشناسد.