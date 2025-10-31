کشف ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق در مراغه
فرمانده انتظامی مراغه از کشف ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سرهنگ توحید فارسی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر وجود ماینر و استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در نقاط مختلف شهرستان مراغه موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: ماموران پس از هماهنگیهای لازم قضایی با همکاری عوامل اداره برق در بازرسی از محلهای شناسایی شده تعداد ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.
سرهنگ فارسی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی دستگاههای کشف شده را ۱۳ میلیارد ریال اعلام کردند بیان داشت: در این راستا ۶ نفر دستگیر و به همراه پرونده مربوطه به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان مراغه خاطرنشان کرد: استفاده از دستگاههای ماینر، نیاز به مصرف برق زیادی دارد و فعالیت غیرمجاز مزارع ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برقرسانی میشود.
وی از شهروندان خواست برای کمک به اقتصاد و امنیت کشور خصوصا پیشگیری از اختلال در شبکه برقرسانی در صورت اطلاع از اینگونه موارد بلافاصله موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.