به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، غلامرضا زارع گفت: عوامل یگان حفاظت محیط زیست مراغه حین گشت‌زنی و کنترل منطقه شکار ممنوع صوفی چای و دامنه کوه سهند ۲ گروه شکارچی غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کردند.

زارع افزود: به همراه این افراد ۴ سر خرگوش شکار شده، دو قبضه اسلحه مجاز و ادوات شکار کشف شد.

وی ضمن تاکید بر ممنوعیت شکار در مناطق حفاظت‌شده صوفی چای و مراتع سهند از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به اداره محیط زیست گزارش دهند.

وی ادامه داد:منطقه حفاظت‌ شده صوفی چای با ۱۳ هزار هکتار مساحت و مراتع سهند با حدود ۳۰ هزار هکتار وسعت زیستگاه گونه‌های نادر جانوری و گیاهی مانند خرس قهوه‌ای، ماهی خال قرمز، لاله واژگون و صد‌ها گیاه مرتعی است.