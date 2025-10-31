پخش زنده
استاندار لرستان گفت:محیطبانان با عشق و ایثار از سرمایه های طبیعی و زیست محیطی استان حفاظت می کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سید سعید شاهرخی گفت:محیطبانان با عشق، ایمان و ازخودگذشتگی از طبیعت و حیات انسانها پاسداری میکنند و خدمت آنان جلوهای از تعهد، معرفت و ایثار است.
استاندار لرستان با تأکید بر نقش فرهنگسازی در حفاظت از طبیعت افزود :همه ی دستگاهها، سازمانهای مردمنهاد و اقشار مختلف جامعه باید در کنار محیطبانان، برای صیانت از منابع طبیعی و زیستمحیطی تلاش کنند.
شاهرخی با قدردانی از تلاش مدیران،کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست افزود:مظفر افشار پدر بلوط ایران، الگویی ارزشمند و سرمایهای ماندگار برای جامعه محیط زیست کشور هستند و لرستان باید از این ظرفیت انسانی گرانقدر بهرهمند شود.
استاندار لرستان بیان کرد:حفاظت از محیط زیست، تکلیفی الهی و انسانی است وبا همدلی مردم، همراهی دستگاهها و همت محیطبانان میتوان لرستانی سبزتر و آیندهای روشنتر برای نسلهای آینده ساخت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط بان گفت: یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از وسعت ۶ میلیون هکتاری زاگرس و ۳۰ درصد تنوع زیستی کشور در این استان قرار دارد و با توجه به گستردگی و تنوع زیستی، لرستان ذخیره ژنتیکی زاگرس محسوب می شود .
کامران فرمان پور با اشاره به وسعت ۴۶۰ هزار هکتاری مناطق تحت مدیریت و صید و شکار ممنوع در لرستان گفت: در این مناطق ۱۹ پاسگاه محیط بانی با حضور ۱۲۰ محیط بان فعال است و از تخلفات صید و شکار جلوگیری می شود.
فرمان پور بیان کرد: ۴۶٠ هزار هکتار از مساحت استان تحت مدیریت اداره کل محیط زیست قرار دارد که محیطبانان استان شبانه روزی از این عرصهها حفاظت می کنند.