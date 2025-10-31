به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۷ صبح روز پنجشنبه هشتم آبان با میانگین ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر این اساس، شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در شهر قهجاورستان با ۱۵۸ و مناطق کردآبادبا ۱۵۹ و میرزاطاهر با ۱۵۲ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز در حالیکه این شاخص در ایستگاه‌های ولدان با ۱۱۱، رهنان با ۱۲۷، ۲۵ آبان با ۱۰۹، پروین ۱۲۲ و فرشادی ۱۰۱ AQI همچنین شهر‌های خمینی شهر با ۱۲۸، نجف آباد ۱۲۷ AQI ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

شاخص کیفی هوا همچنین در نهمین روز از آبان ماه ۱۴۰۴ در ایستگاه‌های بیمارستان صاحب الزمان شهرضابا ۵۵، پارک زمزم با ۶۶، سپاهان شهر ۸۳، فیض ۷۳، خرازی با ۸۴، دانشگاه صنعتی ۹۰، رودکی ۵۷، زینبیه ۹۱ وهزار جریب با ۷۳ AQI همچنین شهر‌های زرین شهر ۸۳، شاهین شهر ۵۵، کاشان ۷۰، مبارکه ۹۶ AQI دروضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

اداره کل هواشناسی اصفهان کاهش دمای صبحگاه (دمای کمینه) و ماندگاری هوای سرد را برای پنج روز پیش رو پیش بینی کرد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.