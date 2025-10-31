معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۲۵ هزار بهورز در ۱۸ هزار خانه بهداشت در سراسر کشور فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علیرضا رئیسی گفت: پرداخت کارانه پیش از این موضوعی رها شده بود اما با دستور وزیر و در دولت چهاردهم کارانه بهروزان تقریباً ۱۰ برابر شد.

وی افزود: هم اینک ۱۸ هزار خانه بهداشت، ۲۵ هزار بهورز، ۲۲۲ مرکز آموزش بهورزی، یک هزار و ۴۰۰ مربی آموزشگاه بهورزی و هفت هزار بهورز در حال تحصیل در کشور هستند که این افراد نیز به زودی وارد عرصه فعالیت خواهند شد.

وی با بیان اینکه الگوی بیماری‌ها از واگیر به غیر واگیر تبدیل شده است، افزود: باید متناسب با تغییر الگوی بیماری‌ها، سبک زندگی مردم و استقبال از تکنولوژی‌های جدید، خود را برای مبارزه با بیماری‌ها آماده کنیم.

معاون بهداشت اضافه کرد: ارتقا تحصیلی بهورزان از جمله موضوعاتی در حال اجراست و تلاش می کنیم از مرحله دیپلم به مرحله کارشناسی برسانیم.

رئیسی افزود: در تلاشیم سامانه ملی آموزش مجازی بهورزان را عملیاتی کرده تا همه از این ظرفیت استفاده نمایند.

وی گفت: جمعیت کشور به سمت سالمندی می‌رود باید جوانی و افزایش جمعیت را جدی گرفته و در این حوزه، بهورزان نقش مهمی در تبیین و آموزش چهره به چهره دارند.

معاون بهداشت افزود: هیچ برنامه‌ای نباید تدوین و ابلاغ شود مگر اینکه بعد اجتماعی و مشارکت مردمی آن پررنگ و مشخص باشد.

وی افزود: با استانداران تفاهم شده که طبق آن خانه‌های بهداشت تکمیل خواهد شد.

رییسی اضافه کرد: خانه‌های بهداشت بالای ۳۵ سال در برنامه بازسازی و بهسازی قرار دارند.

وی گفت: هم اکنون پوشش واکسیناسیون در کشور حدود ۹۷ درصد است که این از افتخارات ماست و این کار توسط بهورزان انجام می‌شود و امیدواریم به پوشش کامل برسیم.