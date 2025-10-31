به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاد دانشگاه و پژوهشگر در گفتگوی خبری در بخش خبری ۲۰ شبکه اصفهان در خصوص نقش رسانه و هژمونی غرب گفت: جنگ زمینی، هوایی وفضایی سال ۲۰۲۰ آتلانتیک تلفات گسترده و خسارت مالی هنگفتی را به همراه داشت و درحال حاضر جنگ هیبریدی یا ترکیبی که ابزار اصلی آن رسانه است متاسفانه موفق شدند و بعد از وعده صادق ۱ و ۲ افسر زن اسرائیلی که عضو یگان ۸۲۰۰ گردان‌های سایبری اسرائیل بود در شبکه معاند در گزارشی خطاب به مردم ایران عنوان کرد این وعده‌ها ۱۲۰ میلیون دلار هزینه در برداشته است و به مردم القا کرد که با هزینه کردن این وعده‌ها از سفره مردم کم شده است.

احمد نظارتی زاده افزود: یکی از تکنیک‌های جنگ شناختی این است که با سیاه نمایی و بزرگ نمایی قصد فریب مردم را دارند.

وی همچنین در خصوص چرایی استکبار ستیزی ملت ایران گفت:دشمنی آمریکا با ایران از قبل از انقلاب بود و درحال حاضر هدف شان این است قدرت نمایی اسرائیل را درحالی که کشوری کوچک است در مقابل ایران که کشوری بزرگ است نشان دهند و هدفشان تجزیه ایران است و ساخت موشک رابهانه جنگ می‌دانند در صورتیکه در جنگ تحمیلی ما امکانات وتجهیزات جنگی نداشتیم.

استاد دانشگاه و پژوهشگر افزود: ایرانی با منابع عظیم، موقعیت ممتاز درمنطقه و نیروی انسانی تبدیل به یک الگو شده است و همیشه مورد تجاوز دشمن وتهدید نظامی است.

احمد نظارتی زاده گفت: مردم باید حواسشمان جمع باشد و دشمن همیشه ذات دشمنی دارد و نباید به او اعتماد کرد و حواسمان به مذاکرات باشد وعبرت بگیرم تاریخ تکرار نشود.