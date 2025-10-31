پخش زنده
رقابتهای اتومبیلرانی اسلالوم قهرمانی بانوان کشور با معرفی برترینها در مرحله نخست نخست آن به میزبانی اصفهان پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابتها حدود ۱۰۰ شرکت کننده از ۱۸ استان کشور در پیست ملی نقش جهان با هم رقابت کردند.
اسلالوم یکی از رشتههای جذاب اتومبیلرانی محسوب میشود که یک رقابت سرعتی و زمانمحور است که اتومبیلرانان در این رقابت مسیر مارپیچ بین دروازهها یا میل و پرچمهای نصبشده را طی می کنند و هر شرکت کننده ای که کمترین خطا و کمترین زمان را کسب کند بهترین امتیاز را بدست خواهد آورد.
مرحله دوم این رقابتها پایان آبان یا ابتدای آذر برگزار خواهد شد.