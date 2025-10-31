پخش زنده
امروز: -
در نشستی با حضور فعالان حوزه بازیسازی کشور، تفاهم نامه توسعه این بازیها بین بنیاد ملی بازیهای رایانهای و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در نشست شورای راهبردی صنعت بازیهای رایانهای استان اصفهان به میزبانی شهرک گفت: بر اساس تفاهم نامه امضاء شده، زیرساختهای فناوری تیمهای بازیسازی و بازار تولیدهای مرتبط در اصفهان توسعه مییابد تا این استان به یکی از محورهای اصلی صنعت بازی در کشور تبدیل شود.
احسان یزدانیان افزود: این تفاهم نامه پنجساله است و در آن بر جذب تیمهای جدید بازیسازی از طریق برگزاری رویدادها، کمک به توسعه بازار شرکتهای مستقر و همکاری در گسترش زیرساختهای فناوری تأکید شده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه بازیهای رایانهای نیز خبر داد و گفت: علاوه بر کنفرانس بازیهای تحقیقاتی دیجیتال که قرار است بهمن ماه در دانشگاه اصفهان برگزار شود، شهرک علمی و تحقیقاتی نیز درنظر دارد تا نشستی در زمینه بازیهای آموزشی و جدی با رویکرد ملی و بینالمللی برگزار کند.
عضو هیئت مدیره و معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای نیز با بیان اینکه استان اصفهان رتبه دوم تولید بازیهای رایانهای کشور را پس از تهران دارد گفت: این خطه با توجه به ظرفیت انسانی، شرکتهای فعال و اراده جدی در حوزه فناوری میتواند به یکی از قطبهای اصلی و الگوهای ملی صنعت بازیسازی کشور تبدیل شود.
محمدصادق افراسیابی با اشاره به اینکه افزود: میانگین سنی بازی کنندگان بازیهای رایانهای در کشور به ۲۹ سال رسیده است افزود:
وی اضافه کرد: بازیهای رایانهای آشپزی و ماشین سواری در رده خردسالان، بازیهای فوتبال و ماشین سواری در رده کودکان، بازیهای جنگی و فوتبال در رده نوجوانان و در ردههای بالاتر علاوه بر فوتبال و جنگی، بازیهای فکری، جدول و معما بیشترین استفاده کنندگان را در کشور دارند.
معاون راهبردی بنیاد ملی بازیهای رایانهای گفت: طبق آخرین آمارها، تا پایان سال ۱۴۰۲، ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار بازی کننده رایانهای که دست کم یک ساعت در هفته بازی کند داشتیم که از ۲۰ بازی پر استفاده کننده، چهار بازی تولید داخل است.
افراسیابی افزود: براساس برنامه هفتم، تولید بازیهای رایانهای باید ۶۰ درصد افزایش یابد که طبق آن باید دست کم ۵۱ بازی تا پایان سال در کشور تولید شود.