تیم‌ ام دات آر در مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی جوانان، به عنوان قهرمانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دستجات آزاد اسکیت اینلاین هاکی در رده سنی جوانان با قهرمانی تیم‌ ام دات آر در مجموعه ورزشی هایپر اسکیت پایان یافت.

فینال این بازی‌ها بین دو تیم‌ ام دات آر و آینده سازان تهران برگزار شد که در پایان تیم‌ ام دات آر با شکست چهار بر صفر حریف خود بر سکوی اول ایستاد.

در دیدار رده بندی هم تیم‌های آرتمیس یزد و سایمان تبریز به مصاف هم رفتند که در پایان نماینده تبریز با برتری نزدیک ۲ بر یک عنوان سومی را کسب کرد.

در این دوره از مسابقات ۶ تیم شرکت کرده بودند.

مسابقات رده سنی بزرگسالان از امروز (۹ آبان) آغاز می شود.