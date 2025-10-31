آغاز دور برگشت مسابقات بسکتبال نوجوانان کشور در مشهد
دور برگشت مرحله نخست گروه E بسکتبال نوجوانان کشور با انجام دو مسابقه در مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، در یکی از این بازیها که پنجشنبه شب (۸ آبان) در سالن ورزشی شادروان حمیدی برگزار شد، آویژه صنعت مشهد با نتیجه ۵۴ بر ۵۱، تیم خانه بسکتبال گرگان را شکست داد.
در دیگر بازی نیز تیم ناروپرگاس تهران مقابل خانه بسکتبال مهدی شهر سمنان پیروز شد.
در ادامه این بازیها فردا آویژه صنعت با خانه بسکتبال مهدی شهر و خانه بسکتبال گرگان با ناروپرگاس تهران مسابقه خواهند داد.
این مسابقات در سالن مجموعه ورزشی حمیدی مشهد تا روز شنبه دهم آبان ماه ادامه دارد.