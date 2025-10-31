به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ سرهنگ شاپورگراوندگفت‌: در پی اعلام مرکز فوريت‌های پليسی ۱۱۰ مبنی بر تيراندازی در یکی از روستاهای پلدختر،مأموران امنیتی به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر افزود:با حضور ماموران در محل مشخص شد،متهم با استفاده از سلاح گرم اقدام به تيراندازي به سمت منزل شهروندان کرده و از محل متواری شده است. سرهنگ گراوند افزود:با تلاس مأموران انتظامی متهم در يکي از شهرستان های همجوار شناسايى و با هماهنگی قضایی دستگير شد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت:متهم به جرم خود به علت اختلافات قبلی اعتراف و پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.