استاندار خراسان رضوی اعلام کرد:
آغاز پیگیری دیپلماتیک برای کاهش ریزگردها از ترکمنستان
استاندار خراسان رضوی گفت: پیگیری دیپلماتیک برای کاهش ریزگردها از ترکمنستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، غلامحسین مظفری در حاشیه مراسم گرامیداشت روز محیط بان در مشهد، با تاکید بر پیگیریهای اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا و ریزگردها، آلودگی هوا در استان را نگرانکننده خواند.
وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که استان خراسان رضوی و بهویژه شهر مشهد با آن درگیر است، مسئله آلودگی به معنای عام و گردوغبار و ریزگردها به معنای خاص است.
این مسئول یادآور شد: در جلسه امروز از خانم دکتر انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، خواستم که هم در دولت این موضوع را پیگیری و هم در تعاملات دیپلماتیک با کشور ترکمنستان، درباره منشأ ریزگردهایی که از صحرای قرهقوم ترکمنستان به سمت کشور ما میآید، گفتوگو کنند و اقدامات مؤثر انجام دهند.
مظفری تصریح کرد: بخشی از این معضل، به کمبود بارشها برمیگردد که طبیعتاً خارج از کنترل ماست، اما بخشی دیگر با برنامهریزی و اجرای طرحهای علمی قابل مدیریت است مثلا در بسیاری از کشورهای دنیا اقداماتی مانند پاشش مواد تثبیتکننده در مناطق منشأ گردوغبار انجام میشود که میتواند از شدت آن بکاهد.
استاندار خراسان رضوی یادآور شد: این موضوع را در مکاتبهای که سه یا چهار روز پیش به سازمان حفاظت محیط زیست و معاون اول رئیسجمهور ارسال کردیم، نیز مطرح شده است.
او در ادامه به مسئله آلودگی ناشی از سوخت اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای جدی در کلانشهر مشهد، آلودگی ناشی از سوختهای بیکیفیت است که در وسایل نقلیه و بخشهای صنعتی استفاده میشود و ما بهطور جدی پیگیر ارتقای کیفیت سوخت هستیم تا از حجم آلایندگیها کاسته شود.
مظفری همچنین درباره وضعیت نیروگاههای استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم سال گذشته، استفاده از سوخت مازوت در نیروگاهها بود و امسال بهصورت جدی پیگیر هستیم که با تأمین سوخت جایگزین، دیگر از مازوت استفاده نشود.