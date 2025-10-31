پخش زنده
امروز: -
معاون فرهنگی حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین علیه السلام گفت: از امشب و به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برنامههای فرهنگی و مذهبی در این حرم مطهر آغاز میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سلیمان مهدوی افزود: در دهه اول از امشب تا ۱۳ آبان به مدت پنج شب پس از نماز مغرب و عشاء مراسم عزاداری همراه با سخنرانی و مرثیهخوانی برگزار میشود و حجتالاسلام والمسلمین طباطبائینسب از تهران سخنران این مراسم است.
مهدوی بیان داشت: دهه دوم هم از ۲۵ آبان به مدت ۱۰ شب، شامل سخنرانی، مرثیهخوانی و عزاداری خواهد بود و جزئیات برنامهها متعاقباً اعلام میشود.
وی همچنین از برپایی نمایشگاه فرهنگی بیتالزهرا در دهه دوم خبر داد و گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) و بازسازی نمادین خانه ایشان، در صحن شرقی حرم مطهر برپا خواهد شد و زائران میتوانند از ساعت ۱۵ تا ۲۰ از آن بازدید کنند.
وی درباره برنامههای ویژه بانوان افزود: مراسم ویژه بانوان در دهه دوم به مدت پنج روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ برگزار میشود و شامل برنامههای فرهنگی و عزاداری بانوان خواهد بود.
حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین (ع) دومین حرم بزرگ شیراز بعد از حرم شاهچراغ (ع) است.
حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) برادر حضرت شاهچراغ (ع) و امام رضا (ع) است که همراه با کاروان شاهچراغ (ع) به ایران آمد و به شهادت رسید.