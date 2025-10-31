همسویی واحدهای منتخب در خراسان رضوی با سیاستهای سازمان ملی استاندارد
واحدهای منتخب استاندارد در خراسان رضوی کاملا همسو با سیاستهای کلان سازمان ملی استاندارد ایران حرکت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رییس سازمان ملی استاندارد روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از دو واحد تولیدی برگزیده استاندارد در حوزه صنایع غذایی و الکتریکی در مشهد، گفت: آنچه در این واحدها مشاهده میشود مصداقی روشن از تلفیق دانش فنی و تعهد به کیفیت است.
فرزانه انصاری افزود: خراسان رضوی از قطبهای مهم صنعتی و صادراتی کشور است و رویکرد واحدهای تولیدی استان در مسیر نوسازی، توسعه فناوری و رعایت دقیق الزامات استاندارد است.
او بر ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی و بینالمللی تاکید کرد و گفت: امروز استاندارد فقط یک الزام قانونی نیست، بلکه ابزار رقابت و توسعه پایدار است و واحدهایی که بر این مبنا حرکت میکنند، آیندهای مطمئنتر برای صنعت کشور رقم میزنند.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی افزود: رویکرد واحدهای نمونه استاندارد در خراسان رضوی آنها را در ردیف واحدهای الگو برای کشور قرار داده است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی نیز در این بازدید واحدهای برگزیده استان را نمونهای از ظرفیت بالای صنعتی و تولیدی این استان عنوان کرد و گفت: بسیاری از طرحهای توسعهای صنایع استان با رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در زمینه نوآوری، بهرهوری و استانداردهای مبتنی بر رویکرد دانشبنیان همراستا است و این امر مسیر رشد کیفی تولیدات داخلی را هموار میسازد.
حامد محمدی افزود: ادارهکل استاندارد خراسان رضوی با نگاه حمایتی و تعاملمحور آماده همکاری با همه واحدهای تولیدی است تا با بهرهگیری از نظامهای نوین کنترل کیفیت، جایگاه استان را در میان برترین تولیدکنندگان کشور ارتقا دهد.
فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد روز پنجشنبه برای حضور در آیین تجلیل از ۲۱ واحد نمونه استاندارد به مشهد سفر کرد بود.