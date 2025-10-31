به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد قیومی با بیان اینکه روند نوسازی و برقی‌سازی ناوگان اتوبوسرانی در چارچوب سیاست‌های شهرداری تهران ادامه دارد، افزود: در چارچوب قرارداد‌های منعقدشده تاکنون ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی شرکت هایگر تحویل ناوگان شده و ۳۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری و ۷۵ دستگاه اتوبوس برقی ۲۶ متری نیز به زودی وارد چرخه بهره‌برداری خواهد شد.

قیومی گفت: اتوبوس‌های برقی بدون انتشار آلاینده‌های مضر، نقش مؤثری در بهبود کیفیت هوا و سلامت شهروندان دارند و با سیاست‌های زیست‌محیطی مدیریت شهری دوره ششم کاملاً همسو هستند.

وی در تشریح آخرین وضعیت فنی پروژه‌های برقی‌سازی نیز گفت: برقی‌سازی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را نماد تحول حمل‌ونقل پاک در کشور دانست. در سال گذشته، تمامی زیرساخت‌ها و نیاز‌های اساسی برای تحقق این هدف از جمله طراحی ایستگاه‌های شارژ، تجهیز توقفگاه‌ها و آموزش رانندگان ویژه اتوبوس‌های برقی فراهم شد.

مدیرعامل شرکت واحد افزود: در مسیر بهره‌برداری از سری نخست اتوبوس‌های برقی، برخی چالش‌های فنی شناسایی شد که اکنون تمام آنها در سفارش‌های جدید مورد توجه قرار گرفته است. کمیته فنی شرکت واحد با بررسی دقیق عملکرد ناوگان اولیه اصلاحات لازم را برای سری جدید اعمال کرده تا اتوبوس‌های جدید با بالاترین سطح آمادگی وارد خطوط بهره‌برداری شوند.

وی تاکید کرد: در مورد اتوبوس‌های ۱۸ متری یوتانگ و ۲۶ متری، بازدید‌های میدانی و بررسی‌های فنی در کارخانه‌های تولیدی انجام شده است و آمادگی مطلوبی برای ورود این ناوگان به کشور فراهم شده است. همچنین زیرساخت‌های مرتبط با شارژ، توقفگاه‌ها و جایگاه‌های رانندگان ویژه این ناوگان نیز طراحی و در حال تکمیل است.

قیومی با اشاره به جایگاه تخصصی شرکت واحد در حوزه مدیریت فنی ناوگان تصریح کرد: تمامی مراحل نوسازی، بازسازی و خرید ناوگان بر پایه بررسی‌های کارشناسی و با نظارت دقیق کمیته‌های تخصصی انجام می‌شود و هیچ اقدامی بدون تأیید فنی صورت نمی‌گیرد.