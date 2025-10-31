به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد قائمی، مربی تیم والیبال نوجوانان کشورمان پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی جوانان همراه با تیم به ایران بازگشت و بلافاصله پس از حضور در تهران راهی بیمارستان پیامبران شد تا آخرین وضعیت صابر کاظمی را پیگیری کند.

وی پس از ملاقات صابر و دیدار با خانواده‌اش، اظهار داشت: گاهی آدم جمله‌ای پیدا نمی‌کند که بتواند با آن شرایط را توصیف کند. از همه مردم می‌خواهم کنار خانواده صابر باشند و باعث دلگرمی آنها شوند.

قائمی گفت: تمام ایران نگران صابر است. صابر هنوز روی تخت بیمارستان است و خانواده‌اش امید دارند. دوستانی که خبر ناگوار زدند دچار سوءتفاهم شدند. همه مردم ایران این بازیکن را دوست دارند و نباید این چنین خبر‌هایی از طریق دوستان منتشر شود.

مربی تیم والیبال نوجوانان افزود: فدراسیون هر چه در توان داشت از همان لحظه اول برای بهبودی صابر به کار گرفت. من از بحرین پیگیر وضع صابر بودم و دیدم آقای تقوی صفر تا صد کار صابر را به عهده گرفت و انجام داد. این را می‌توانید از خانواده صابر بپرسید؛ او یک روزه برای خانواده کاظمی روادید گرفت، آنها را به قطر اعزام کرد و حالا نیز پیگیر وضعیت صابر است.

وی گفت: دعا کنید؛ از مردم می‌خواهم برای صابر دعا کنند و از شایعه پراکنی و اخبار جعلی بپرهیزند.