به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، پس از اعلام گزارشی از حادثه مسمومیت با گازمنوکسیدکربن در منزل مسکونی در سه راه کمیتک شهرستان چادگان نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند و مرد ۶۷ و بانوی ۶۲ ساله را پس از امداد‌های اولیه به بیمارستان بوعلی چادگان منتقل کردند.

همچنین درحادثه‌ای دیگر که از یک مجتمع خدماتی رفاهی درمحور شیراز به اصفهان گزارش شد کودکی چهارساله در اثر نشت گاز منوکسیدکربن ناشی از روشن کردن زغال در داخل چادر مسافرتی دچار گازگرفتگی شده بود که با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس کودک احیا و برای درمان به مرکزی درمانی منتقل شد.