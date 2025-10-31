پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر همچنان در وضع قرمز قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز جمعه ۹ آبان در آبادان با ۱۵۳، خرمشهر با ۱۵۸، کارون با ۱۵۵، بهبهان با ۱۵۲ و اهواز با ۱۶۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت شاخص کیفی هوا در شادگان، ماهشهر، سوسنگرد، شوشتر و اندیمشک در وضع نارنجی و شهرهای هندیجان، آغاجاری، رامشیر، هفتکل، باغملک، ایذه، اندیکا، مسجدسلیمان، لالی، دزفول و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.