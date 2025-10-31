به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسقط، در این نشست، که به ریاست مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان و شیخ خلیفه بن علی الحارثی، معاون سیاسی وزارت خارجه عمان برگزار شد، مهمترین همکاری‌های روابط دوجانبه بین دو کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به شهروندان هر دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف همچنین سفر اخیر رئیس جمهور ایران به مسقط را بسیار مهم و موفق خواندند و بر اهمیت پیگیری اسناد امضا شده برای تقویت همکاری‌های مشترک بین ایران و سلطنت عمان تاکید شد.

در این نشست که محمد علی بک دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل خلیج فارس و موسی فرهنگ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سلطنت عمان و تعدادی از مقامات دو طرف حضور داشتند در خصوص آخرین تحولات سیاسی و بین المللی و سایر موضوعات مورد اهتمام دو کشور تبادل نظر کردند.