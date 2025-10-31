به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ احمد ملکی گفت: در پی اقدامات فنی و تعقیب و مراقبت دوماهه تیم‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر و فرماندهی انتظامی شهرستان‌های بجنورد، شیروان و فاروج، طی عملیاتی شبانه در ابتدای ورودی شهر بجنورد، ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۲۶ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

وی افزود: در این عملیات ۳ نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم با پلیس از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.