به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طیبی با اشاره به اهمیت تکریم پیشکسوتان ورزشی گفت: در این برنامه ۶۰۰ پیشکسوت زن و مرد از شهرستان‌های فارس دعوت شدند و هدف از برگزاری این برنامه، قدردانی از زحمات و تلاش‌های افرادی است که سال‌ها در عرصه ورزش فارس تأثیرگذار بوده‌ و نقش مهمی در رشد و توسعه ورزش استان داشته‌اند .

وی افزود: انتخاب‌ها بر اساس شاخص‌هایی، چون سن بالای ۶۰ یا ۶۵ سال، سوابق قهرمانی، مربیگری و افتخارات ورزشی بود تا نمایندگان واقعی هر رشته در این جمع حضور داشته باشند.

طیبی با بیان اینکه حدود سه‌هزار پیشکسوت در استان شناسایی شده‌اند، گفت: در مرحله‌های بعدی و برنامه‌های آینده، از دیگر پیشکسوتان تجلیل خواهیم کرد تا نام و یاد همه بزرگان ورزش فارس زنده بماند.