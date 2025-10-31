پخش زنده
امروز: -
معاون اداره کل ورزش و جوانان فارس گفت: از چهرههای ماندگار ورزش با برگزاری آیینی در شیراز تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طیبی با اشاره به اهمیت تکریم پیشکسوتان ورزشی گفت: در این برنامه ۶۰۰ پیشکسوت زن و مرد از شهرستانهای فارس دعوت شدند و هدف از برگزاری این برنامه، قدردانی از زحمات و تلاشهای افرادی است که سالها در عرصه ورزش فارس تأثیرگذار بوده و نقش مهمی در رشد و توسعه ورزش استان داشتهاند .
وی افزود: انتخابها بر اساس شاخصهایی، چون سن بالای ۶۰ یا ۶۵ سال، سوابق قهرمانی، مربیگری و افتخارات ورزشی بود تا نمایندگان واقعی هر رشته در این جمع حضور داشته باشند.
طیبی با بیان اینکه حدود سههزار پیشکسوت در استان شناسایی شدهاند، گفت: در مرحلههای بعدی و برنامههای آینده، از دیگر پیشکسوتان تجلیل خواهیم کرد تا نام و یاد همه بزرگان ورزش فارس زنده بماند.