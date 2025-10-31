ضربه به بنیان‌های مالی باند‌های قاچاق موادمخدر و برخورد قاطع با عناصر اصلی این باندها، سرلوحه کار پلیس مبارزه با موادمخدر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فراجا در جلسه جمع بندی نظارت تخصصی پلیس مبارزه با موادمخدر خراسان رضوی در مشهد، به اجرای طرح‌های تشدید برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر در خراسان رضوی تاکید کرد.

سردار ایرج کاکاوند گفت: برخورد قاطعانه با قاچاقچیان مواد مخدر از موارد موکد فرمانده کل انتظامی کشور و نیز مطالبه به حق شهروندان است؛ از طرفی در استان تلاش زیادی شده است که از ورود و قاچاق مواد مخدر تا حد امکان جلوگیری شود.

او ادامه داد: از آنجا که نوع فعالیت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتی در هم آمیخته، موضوع هوشمند سازی این نیرو مورد تاکید است.

سردار کاکاوند همچنین بر ارتقای توان عملیاتی، اشراف اطلاعاتی، آموزش به روز کارکنان، استفاده از تجهیزات نوین و هوشمند و تقویت ایستگاه‌های بازرسی در برقراری نظم و امنیت تاکید کرد.

در این جلسه سردار جواد جهانشیری، جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گزارشی در خصوص کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان ارائه کرد.