به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در آیین قدردانی از پرستاران شهر اصفهان گفت: پرستارانی که ریشه در این خاک دارند متفاوت‌تر از پرستارانی هستند که مهاجرت را برماندن ترجیح دادند و لازم است قدردانی زحمات این قشر از جامعه باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این آیین گفت: درکشور برای جذب کادر سلامت آزمونی برقرار شد که سهم استان اصفهان در این آزمون حضور ۱۳۰۰ نفر بود.

رییس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان هم در این آیین گفت: کمبود پرستار یکی از مهمترین معضلات این حوزه است، در حال حاضر شاخص نیروی انسانی کادر پرستاری به تخت ۱/۱ دهم است که این میزان در مقایسه با استاندارد کشوری در استان اصفهان ۱/۸ دهم است.