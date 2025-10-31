پخش زنده
کمبود پرستار یکی از مهمترین چالشهای کادر درمان استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان در آیین قدردانی از پرستاران شهر اصفهان گفت: پرستارانی که ریشه در این خاک دارند متفاوتتر از پرستارانی هستند که مهاجرت را برماندن ترجیح دادند و لازم است قدردانی زحمات این قشر از جامعه باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این آیین گفت: درکشور برای جذب کادر سلامت آزمونی برقرار شد که سهم استان اصفهان در این آزمون حضور ۱۳۰۰ نفر بود.
رییس سازمان نظام پرستاری استان اصفهان هم در این آیین گفت: کمبود پرستار یکی از مهمترین معضلات این حوزه است، در حال حاضر شاخص نیروی انسانی کادر پرستاری به تخت ۱/۱ دهم است که این میزان در مقایسه با استاندارد کشوری در استان اصفهان ۱/۸ دهم است.