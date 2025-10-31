معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: با همکاری کارخانجات فرآورده‌های لبنی و تولید خوراک دام، زمینه بازگشت دامداران به چرخه تولید فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، غیب اللهی در جمع دامداران هنرستان خاتم گفت: شهرستان خاتم یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و دامپروری استان است و از زیرساخت‌های بسیار مناسبی برای توسعه این بخش برخوردار است.

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان یزد افزود: امروز به همراه نمایندگان یکی از کارخانجات فرآورده‌های لبنی استان یزد به شهرستان خاتم آمدیم تا در راستای کاهش واسطه‌ها و توسعه صنعت دامداری، به‌ویژه در حوزه گاوداری شیری، گام‌های مؤثری برداریم.

غیب اللهی با اشاره به وجود تعدادی واحد دامداری غیرفعال و راکد در سطح شهرستان بیان کرد:بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از دامداری‌هایی که پیش‌تر فعال بودند، به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده‌اند.

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان یزد برای احیای واحد‌های دامی گفت:در این راستا با کارخانجات تولید خوراک دام برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز و نیز با کارخانه فرآورده‌های لبنی برای خرید تضمینی و فروش مستقیم محصولات دامداران توافق شد تا دغدغه فروش و نقدینگی این واحد‌ها برطرف شود.

غیب اللهی افزود:فرمانداری و مسئولان جهادکشاورزی شهرستان قول همکاری در تأمین تسهیلات سرمایه در گردش را داده است تا دامدارانی که در سال‌های اخیر از چرخه تولید کنار رفته‌اند، بتوانند با حمایت‌های دولت و مشارکت بخش خصوصی به عرصه تولید بازگردند.