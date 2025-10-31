پخش زنده
امروز: -
کارشناسان مدیریت غذا و دارو و با همراهی پلیس اماکن، ۱۳ کیلوگرم پودر رنگ مصنوعی غیرمجاز از یک کارگاه خانگی در زمینه تولید عصاره زعفران در اسفراین کشف و جمعآوری کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی شهرستان اسفراین گفت: این میزان رنگ غیرمجاز قابلیت استفاده در تولید بیش از پنج هزار لیتر عصاره زعفران تقلبی و غیربهداشتی را دارد و علاوه بر آن، مقادیر قابل توجهی لیبل، بطریهای آماده بسته بندی و تجهیزات تولیدی نیز در محل کشف و ضبط شد.
عظیم دستبند افزود: این واحد تولیدی فاقد هرگونه مجوز رسمی از مراجع بهداشتی بوده و فرآوردههای تولیدی آن در شرایط غیراستاندارد و ناسالم تهیه میشدند که با اقدام سریع تیم نظارت، تمامی مواد اولیه و محصولات غیرمجاز توقیف و پرونده تخلف به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
وی ضمن هشدار نسبت به خطر مصرف فرآوردههای غیرمجاز، از شهروندان خواست هنگام خرید محصولات خوراکی، به وجود مجوز بهداشتی و برچسب اصالت کالا توجه نمایند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.