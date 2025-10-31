تیم بسکتبال کاله مازندران در هفتمین دیدار لیگ برتر بسکتبال، با نتیجه ۸۸ بر ۷۶ میزبان خود، تیم رعد پدافند هوایی اصفهان را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم بسکتبال کاله مازندران در هفتمین هفته رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، با نتیجه قاطع ۸۸ بر ۷۶ برابر تیم رعد پدافند هوایی اصفهان در سالن شهید میثمی اصفهان به برتری رسید.

این بازی که ابتدا با پیشرفت میزبان همراه بود، با بازگشت تحسین‌برانگیز کاله و درخشش متین آقاجان‌پور به کام تیم مازندرانی پایان یافت.

آقاجان‌پور در این بازی تاریخی با کسب ۳۸ امتیاز، ۵ توپ‌ربایی، ۲ پاس گل و ۲ ریباند و کارایی ۳۶، نه تنها بهترین بازیکن زمین شد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی تیمش ایفا کرد.

تیم کاله پس از عقب‌افتادگی در دقایق آغازین، با سازماندهی دفاعی محکم و اجرای حملات حساب‌شده، بازی را به نفع خود برگرداند و در نیمه‌های پایانی با اختلاف ۱۲ امتیازی میزبان را مغلوب کرد.

در دیگر دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر:

طبیعت اسلامشهر ۸۳ - نفت آبادان ۷۷

پایش پارت شاهرود ۸۱ - نفت زاگرس جنوبی ۹۲

مهگل البرز ۸۰ - شهرداری گرگان ۹۱

پترونوین ماهشهر ۵۴ - گلنور اصفهان ۷۱

پاس کردستان ۶۶ - استقلال تهران ۷۵