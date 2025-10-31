

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عصمت ابراهیمی مبارکه نویسنده کتاب آسمانیان گفت: این کتاب شامل خاطراتی از شهید والامقام اصغر حبیبیان است.

وی افزود: در مراسم‌های قرار شیدایی شرکت می‌کردم و در این جلسات، زندگینامه و خاطرات شهدا به‌صورت خلاصه روایت می‌شد. همان‌جا بود که تصمیم گرفتم خاطرات زیبای شهید اصغر حبیبیان را گردآوری و مکتوب کنم.

شهید اصغر حبیبیان در چهارم اردیبهشت ۱۳۶۴ بر اثر اصابت ترکش خمپاره در منطقه عملیاتی شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد..

مسئول برگزاری مراسم قرار شیدایی هم گفت: ما هر هفته به دیدار خانواده‌های شهدا می‌رویم؛ گاهی در منزلشان، گاهی در کتابخانه یا مزار شهدای گمنام و سایر مکان‌ها برنامه برگزار می‌شود.

قصاب زاده افزود: در هر برنامه، کتابی مرتبط با شهدا نیز معرفی می‌شود؛ اگر برای شهید مورد نظر کتابی نوشته شده باشد، همان کتاب معرفی می‌شود و در غیر این صورت، کتابی درباره سایر شهدا معرفی خواهد شد.

وی گفت: در مجموع، ۲۵۰ شهید داریم که تاکنون به دیدار خانواده‌های ۳۵ نفر از آنها رفته‌ایم و در حال جمع‌آوری و نگارش خاطراتشان هستیم؛ این خاطرات یا به قلم خانواده‌های شهدا نوشته می‌شود یا توسط خود ما ثبت خواهد شد.