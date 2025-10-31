رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: ۴۰ هزار اصله نهال پسته در راستای اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت به‌صورت رایگان میان متقاضیان در استان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،شهرام عسگری گفت: توزیع نهال از مهرماه امسال آغاز شده و تاکنون بیشترین سهم توزیع مربوط به شهرستان‌های جنوبی استان از جمله اسفراین و جاجرم بوده است.

وی افزود: سهمیه توزیع نهال پسته تا پایان سال بستگی به نیاز و میزان درخواست متقاضیان دارد و هنوز رقم مشخصی برای آن تعیین نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود با استقبال مردم و نهاد‌های محلی، روند توزیع در ماه‌های آینده ادامه یابد.

رییس اداره جنگلداری و جنگلکاری خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند برای دریافت نهال به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی شرایط زمین و منطقه، نهال متناسب با اقلیم محل به آنها تحویل شود.