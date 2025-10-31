قشرهای مختلف مردم در انگلیس در اعتراض به نقض آتش بس و تداوم نسل کشی اسرائیل در غزه، به صورت اضطراری، برابر دفتر نخست وزیری انگلیس تظاهرات کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، از زمان اعلان آتش بس در غزه، رژیم صهیونیستی ۱۲۵ بار این توافق را نقض کرده است. با این حال، رژیم آمریکا کماکان این موضوع را عادی میداند و به حمایت از رژیم اسرائیل ادامه میدهد.
حاضران در این تظاهرات با تاکید بر ضرورت قطع حمایت از رژیم اسراییل، توقف فوری ارسال جنگ افزار برای این رژیم را خواستارند، به گفته حاضران در این تظاهرات تداوم حمایت از اسراییل همدستی آشکار برای نسل کشی علیه فلسطینیان و مشارکت در جنایات جنگی اسرائیل است.
شماری از سازمانهای هوادار فلسطین و صلح در انگلیس، از جمله "کارزار توقف جنگ" (Stop the War)، "ائتلاف همدردی با فلسطین" (Palestine Solidarity Campaign)، "کارزار خلع سلاح هستهای" (Campaign for Nuclear Disarmament)، "دوستان الاقصی" (Friends of Al-Aqsa)، انجمنهای ملی دانشجویی و معلمان انگلیس با انتشار فراخوانهای فوری در شبکههای اجتماعی، از مخالفان جنگ افروزان خواستهاند در این تظاهرات برابر دفتر نخست وزیری انگلیس حضور یابند.