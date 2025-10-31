به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، حجت‌الاسلام والمسلمین اقدامی از روحانیان استان گیلان در سالگرد شهید مدافع امنیت استواریکم پویا رحمت طلب ضیابری که در بقعه آقا سید محمد جان ضیابر صومعه‌سرا برگزار شد با گرامیداشت یاد خاطره شهدا به ویژه شهدای امنیت گفت: امروز امنیت، آرامش و آسایش ما به برکت خون شهدا است، شهدائی مثل رحمت طلب جان خود را برای امنیت کشور و حفظ وطن و کشور فدا کردند.

وی افزود: امروز شرکت در مراسم شهدا در واقع تجلیل از همه کسانی است که برای دفاع از کشور و پاسداری از ارزش‌های انقلاب در مقابله با دشمنان جهاد و جان خود را فدا می‌کنند.

استواریکم شهید پویا رحمت طلب ۵ آبان در درگیری با تروریست‌ها در تفتان سیستان و بلوچستان به همراه ۹ نفر از همکاران و پرسنل انتظامی به شهادت رسید.