نشست هم اندیشی روسای انجمنهای صنفی و حرفهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری استانهای مختلف کشور در همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این نشست، بزرگترین ظرفیت استان را گردشگری دانست و گفت: برای عقب نماندن از پیشرفت پرشتاب صنعت گردشگری باید برنامه محور عمل کنیم.
حمید ملانوری شمسی افزود: در سند تحول و پیشرفت استان، مهمترین محور را در کنار آب و محیط زیست، به گردشگری اختصاص دادهایم، تا حوزههای مختلف، از جمله کشاورزی، سلامت، معدن و صنعت استان در یک زنجیره ارزش، به زنجیره گردشگری وصل شود.
او همچنین با تاکید بر اینکه، برای توسعه پایدار نیازمند تفکر توسعهای هستیم، افزود: گردشگری به عنوان صنعتی کم آب بر، بیشترین اشتغال و درآمدزایی را دارد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه همدان مرکز منطقهای ۶ استان کشور و در حوزه زیرساختی به جز جادههای مناسب، دارای ۲ خط ریلی و فرودگاه بین المللی است، تاکید کرد: همدان به عنوان استان کشاورزی پایه، از قطبهای تولید گندم، سیب زمینی، سیر، گردو، انگور، گشنیز و رازیانه است و بیش از ۳۲ کانی معدنی از جمله سیلیس و ۲۳ نوع گوهرسنگ، از جمله یاقوت کبود دارد.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به اینکه در دنیا ۳ هزار نوع، در ایران هزار و ۷۰۰ نوع و در استان همدان بیش از هزار و ۳۰۰ نوع گیاه دارویی وجود دارد و این گیاهان دارویی از علل ماندگاری بوعلی سینا در همدان است، افزود: ۵۷ روستای استان همدان با نام گیاهان دارویی نامگذاری شده است.
او همچنین با اشاره به اینکه استان همدان به لحاظ نیروی انسانی ویژه و خاستگاه عالمان و بزرگان بسیاری است، گفت: همدان مراکز علمی شاخص، از جمله دانشگاه علوم پزشکی دارد.
استاندار همدان افزود: تولید ۶۰ درصد مبل و منبت کشور در ملایر، جاذبههای گردشگری طبیعی و فعالیت ۸۵ رشته صنایع دستی، از دیگر محورهای گردشگری استان همدان است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری و وجود بیش از هزار و ۸۰۰ جاذبه گردشگری، از جمله آرامگاه بوعلی سینا در حوزه گردشگری سلامت، غار علیصدر، شهر جهانی سفال و سرامیک و شهر جهانی انگور، گفت: در حوزه زیرساختهای گردشگری نیازمند تقویت هستیم.
عباس صوفی، ابراز امیدواری کرد استان همدان با توجه به توانمندیهای فراوان خود، در زمینه گردشگری، با همفکری و هم اندیشی بیشتر، به جایگاه اصلی خود در این صنعت جهانی برسد.
او همچنین از آمادگی مجلس شورای اسلامی به ویژه فراکسیون گردشگری برای حمایت از صنعت گردشگری کشور خبر داد.
یکی از فعالان حوزه گردشگری هم ایجاد ژئوپارک همدان را از جمله راهکارهای تقویت و توسعه گردشگری استان برشمرد.