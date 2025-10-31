پخش زنده
نخستین بار در کشور، ۷ گروه واکنش سریع شرکتهای آب و فاضلاب در اصفهان به رقابت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان، این رویداد دوستانه «در چارچوب نخستین مانور سراسری استقرار تیمهای واکنش سریع شرکتهای آب و فاضلاب ایران در شرایط بحران» از ۶ تا ۹ آبان ماه برگزار شد و در این رقابتها ۷ گروه از شرکتهای آبفای مشهد، شیراز، مرکزی، یزد، خراسان رضوی، مازندران و اردبیل به رقابت پرداختند.
تیمهای حاضر در این رقابت پس از قرعهکشی از میان ۳۴ تیم شرکتکننده در «مانور استقرار» انتخاب شدند و در شرایط شبیهسازیشده بحران، عملیات اضطراری اجرا کردند.
این تیمها در سناریوهای واقعگرایانه، مهارت خود را در تعویض لولههای چدنی و آزبست، تعویض شیرهای بزرگ، تنظیم شیر فشارشکن، نصب شیر کنترل دبی، تعویض پمپ WKL و نصب علمک ویژه بهرهبرداری به نمایش گذاشتند.
ارزیابی عملکرد گروهها بر اساس معیارهایی همچون زمان اجرا، رعایت اصول ایمنی، دقت فنی و هماهنگی گروهی محقق شد.
این نخستین باری است که چنین مانور تخصصی با این گستره و نظم در حوزه آب و فاضلاب کشور برگزار میشود و گامی مؤثر در جهت حرفهایسازی گروههای واکنش سریع محسوب میشود. برگزاری این رقابت علاوه بر تقویت روحیه رقابت سالم، جدیت در ارتقای آمادگی عملیاتی برای مهار حوادث آب و فاضلاب را نشان میدهد.