پویش شهروند مروج به منظور ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی و افزایش مشارکت مردم دراصلاح الگوی مصرف آب برای نخستین در استان اصفهان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در قالب این پویش هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه مصرف بی رویه و با هدررفت آب درمعابر واماکن عمومی، مستندات مربوط را در قالب عکس یا فیلم با تلفن همراه با درج نشانی یا موقعیت محل مورد نظر از طریق شماره تلفن ۰۹۳۷۲۷۱۰۶۱۵ در پیام رسان ایتا به شرکت آب وفاضلاب اصفهان ارسال کنند.

آبفای استان با پیگیری گزارش‌های دریافتی علاوه بر رسیدگی سریع به آن‌ها از افرادی که دراین پویش شرکت کنند و اقدام آنها در راستای تحقق اهداف پویش اثرگذار بوده است قدردانی خواهد کرد.