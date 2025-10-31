پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۲۱۰۰ کیلوگرم برنج احتکار شده در یک انبار فاقد مجوز در بجنورد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ مهدی حصاری گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و گزارشهای مردمی مبنی بر احتکار و نگهداری غیرمجاز برنج در سطح شهرستان بجنورد، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام بررسیهای میدانی موفق شدند انبار مورد نظر را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی و بازرسی، ۲۱۰۰ کیلوگرم برنج فاقد مجوز قانونی کشف و ضبط شد.
وی گفت: ارزش تقریبی محموله کشف شده بیش از ۳ میلیارد ریال برآورد شد.
سرهنگ حصاری همچنین از دستگیری یک نفر متهم در این رابطه خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.