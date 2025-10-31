نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی: دشمن در جریان جنگ ۱۲ روزه به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بود، اما در محاسبات خود دچار خطای راهبردی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در نشست خادمیاران رضوی شهرستان زارچ که با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار شد، با اشاره به وقایع اخیر منطقه و جنگ تحمیلی رسانه‌ای و نظامی دشمن، گفت: هدف اصلی دشمن در این تهاجم، از بین بردن توان هسته‌ای و موشکی ایران و براندازی نظام جمهوری اسلامی بود؛ اما همانند دوران دفاع مقدس، در محاسبات خود دچار خطای راهبردی شد.

نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش رهبری در حفظ انسجام ملی و مدیریت شرایط بحرانی اظهار داشت:در حالی که فرماندهان عالی‌رتبه نیرو‌های مسلح به شهادت رسیدند، با تدبیر مقام معظم رهبری در کوتاه‌ترین زمان فرماندهان جدید منصوب و عملیات‌ها ادامه یافت. این نشان از ساختار منسجم و پویای دفاعی جمهوری اسلامی دارد.

جوکار همچنین به نقش جوانان در صحنه‌های دفاعی اشاره کرد و گفت: امروز فرزندان این ملت همان روحیه شهید فهمیده‌ها را دارند؛ جوانانی که با ایمان و شجاعت در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند حتی یک هدف از پیش تعیین‌شده دشمن تحقق یابد.

وی اظهار داشت: قدرت موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران امروز در سطحی قرار دارد که حتی دشمنان نیز به برتری آن اذعان دارند. موشک‌های ایرانی با عبور از پیچیده‌ترین سامانه‌های دفاعی، اهداف مورد نظر را با دقت بالا منهدم کردند.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های جدید دشمن گفت: سیاست‌های تحریمی موسوم به «اسنپ‌بک» هیچ تأثیر فوری بر اقتصاد کشور نداشت و ملت ایران با خودباوری، ثبات اقتصادی و اتحاد، از این مرحله نیز عبور خواهد کرد.