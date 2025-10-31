در این دیدار که در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار شد، آقای دستغیب با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و جغرافیایی میان ایران و قطر، روابط دو کشور را «خوب و دوستانه» توصیف کرد و گفت:«ایران و قطر، دو کشور مسلمان و همسایه، همواره روابطی برادرانه و مبتنی بر احترام متقابل داشتهاند و اکنون زمان آن است که این روابط در حوزه همکاریهای فنی و تخصصی میان دیوانهای محاسبات دو کشور گسترش یابد.»
وی افزود: «در آینده نزدیک یادداشت تفاهم همکاری میان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات قطر در دوحه یا تهران به امضا خواهد رسید.»