در دیدار رئیس کل دیوان محاسبات قطر با سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان، بر توسعه روابط دوستانه و همکاری‌های فنی و تخصصی میان دو کشور تأکید شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ از قاهره، آقای دستغیب که برای شرکت در بیست‌و‌پنجمین مجمع جهانی دیوان‌ها و مؤسسات حسابرسی (اینتوسای) به شرم‌الشیخ مصر سفر کرده است، بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه این اجلاس با «عبدالعزیز بن محمد العمادی»، رئیس دیوان محاسبات قطر، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی افزود: «در آینده نزدیک یادداشت تفاهم همکاری میان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات قطر در دوحه یا تهران به امضا خواهد رسید.» در این دیدار که در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار شد، آقای دستغیب با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و جغرافیایی میان ایران و قطر، روابط دو کشور را «خوب و دوستانه» توصیف کرد و گفت:«ایران و قطر، دو کشور مسلمان و همسایه، همواره روابطی برادرانه و مبتنی بر احترام متقابل داشته‌اند و اکنون زمان آن است که این روابط در حوزه همکاری‌های فنی و تخصصی میان دیوان‌های محاسبات دو کشور گسترش یابد.»وی افزود: «در آینده نزدیک یادداشت تفاهم همکاری میان دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات قطر در دوحه یا تهران به امضا خواهد رسید.»



در ادامه این دیدار، آقای عبدالعزیز بن محمد العمادی نیز ایران را «دوست و همسایه‌ای خوب» خواند و اظهار داشت: «به موازات گسترش روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، همکاری‌های فنی و تخصصی بین دیوان‌های محاسبات ایران و قطر نیز باید با جدیت دنبال شود.»



وی تأکید کرد: «دوستی و برادری میان دو ملت ایران و قطر پایدار و همیشگی خواهد بود.»



رئیس دیوان محاسبات قطر در پایان، از رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران برای انجام سفری رسمی به دوحه دعوت به‌ عمل آورد.