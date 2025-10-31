پخش زنده
آبان ماه جاری بیابان جهانی لوت میزبان لهستانیها برای کشف جاذبههای تاریخی و زمینشناسی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: در ادامه برنامههای توسعه گردشگری پایدار در ایران، یازده نفر گردشگر لهستانی از ۱۶ تا ۲۵ آبان به بیابان جهانی لوت سفر خواهند کرد.
عرب افزود: این گروه برای کشف جاذبههای طبیعی و تاریخی این منطقه، راهی سفر شگفتانگیزی در دل یکی از مهمترین اکوسیستمهای زمینشناسی جهان میشوند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: این سفر که بهطور خاص به بررسی ویژگیهای زمینشناسی و آثار تاریخی لوت اختصاص دارد، فرصتی بینظیر برای گردشگران خارجی است تا از نزدیک با چشماندازهای منحصربهفرد بیابان لوت آشنا شوند.
به گفته وی بیابان لوت، با داشتن ویژگیهای منحصر بهفرد طبیعی و زمینشناسی، بهویژه به دلیل وجودکلوتها (تپههای ریزشی طبیعی) و گنبدهای نمکی، بهعنوان یکی از مناطق برجسته زمینشناسی جهان شناخته میشود.
عرب گفت: گردشگری در ایران، بهویژه در حوزه جاذبههای طبیعی و زمینشناسی، به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری کشور است.