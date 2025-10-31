وی ضمن قدردانی از ترکیه و قطر برای میانجیگری و تسهیل این مذاکرات، تأکید کرد که امارت اسلامی افغانستان همانگونه که با سایر کشورهای همسایه روابط نیک میخواهد، با پاکستان نیز خواهان روابط مثبت است.
در این بیانیه تأکید شده است : هر طرفی که توافق آتشبس را نقض کند، مشمول اقدامات تنبیهی خواهد شد.
توافق پاکستان و افغانستان برای حفظ آتشبس با میانجیگری ترکیه و قطر
پاکستان و افغانستان روز جمعه توافق کردند که آتشبس میان دو کشور همچنان برقرار بماند؛ این توافق در پی چند روز گفتوگو در استانبول و با میانجیگری ترکیه و قطر به دست آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» پس از آنکه مذاکرات امنیتی میان پاکستان و افغانستان در میانه هفته به بنبست رسید و هیئت پاکستانی قصد بازگشت داشت، دولت ترکیه از طرفین خواست مذاکرات را برای دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاهش تنش ها و تامین امنیت در مرزهای مشترک دو کشور همسایه ادامه دهند.
با پذیرش این درخواست دور تازه مذاکرات میان اسلام آباد - کابل عصر روز جمعه در استانبول آغاز شد و در نهایت دو طرف بر تداوم آتشبس و ایجاد سازوکاری برای نظارت و تأیید اجرای آن به توافق رسیدند.
در بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه آمده است که نشست سطحبالای بعدی در تاریخ ۶ نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد تا جزئیات فنی اجرای آتشبس و تعیین ضمانت های اجرایی بررسی شود. احتمال میرود وزرای دفاع دو کشور در این نشست حضور یابند.
در این بیانیه تأکید شده که هرگونه نقض آتشبس مشمول جریمه یا اقدام بازدارنده خواهد بود و طرفین بر حفظ ثبات و جلوگیری از تنش های مرزی توافق کردهاند.
ترکیه و قطر با استقبال از این پیشرفت اعلام کردند که به عنوان میانجی، تلاش های خود را برای تثبیت صلح و امنیت میان پاکستان و افغانستان ادامه خواهند داد.
«ذبیحالله مجاهد»سخنگوی طالبان افغانستان نیز ضمن تأیید این توافق گفت: کابل خواهان روابط نیک با همه همسایگان بهویژه پاکستان است، روابطی که بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد.
گفتنی است این مذاکرات پس از درگیری های شدید مسلحانه در مرز های مشترک پاکستان و افغانستان و همچنین حملات هوایی نیروی هوایی پاکستان به مواضع ادعایی تروریستی در خاک افغانستان در اواخر مهر ماه امسال آغاز شده است.
وزیر دفاع پاکستان: نشانههایی از پیشرفت در مذاکرات با افغانستان وجود دارد
وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد در جریان گفتگوهای جاری میان هیئت های پاکستان و طالبان افغانستان در شهر استانبول، نشانه هایی از پیشرفت و امید به توافق دیده میشود هرچند هنوز برای نتیجهگیری نهایی زود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان که پیشتر مدعی شده بود در صورت عدم موفقت مذاکرات میان اسلام آباد - کابل، جنگ برای مقابله با تروریسم فرامرزی اجتناب ناپذیر است، از پیشرفت و امید به توافق در مذاکرات استانبول خبر داد.
خواجه آصف اظهار داشت: در حالیکه پیشتر تمامی امیدها برای ادامه گفتوگوها از بین رفته بود، اکنون برخی نشانههای مثبت و آثار امیدوارکننده مشاهده میشود و در صورت تغییر رویکرد کابل احتمال ادامه مذاکرات امنیتی معنادار وجود دارد.
وی ضمن تشریح روند مذاکرات افزود: چندین پیشنویس توافق میان دو طرف در حال تبادل است و هرگاه یکی از طرفین با یک متن موافقت کند آن را برای اصلاح و بررسی به طرف مقابل ارسال میکند تا در نهایت نسخه نهایی مورد تأیید مشترک قرار گیرد.
وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد: اسلام آباد از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد و هرگونه توافق احتمالی باید بهصورت مکتوب و رسمی ثبت شود.
وی تصریح کرد که نظارت و تأیید کشورهای قطر و ترکیه بر مفاد توافقنامه قطعی خواهد بود و در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد.
او با اشاره به نقش سازنده دو کشور میانجی افزود: قطر و ترکیه برای پاکستان کشورهایی محترم، دوست و خیرخواه هستند. ترکیه در موضوعات بینالمللی از جمله در مناقشه پاکستان و هند، آشکارا از مواضع اسلامآباد حمایت کرده است و ما برای دیدگاههای این کشور احترام ویژهای قائلیم.
خواجه آصف در ادامه توضیح داد : در مرحلهای از مذاکرات که امیدها از بین رفته بود و هیئت پاکستانی آماده بازگشت به کشور شده بود، نمایندگان ترکیه و قطر در فرودگاه از اعضای هیئت خواستند گفتوگوها را بار دیگر از سر بگیرند و فرصتی دیگر برای رسیدن به تفاهم فراهم سازند.
گفتنی است وزارت خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام توافق پاکستان و افغانستان برای حفظ آتش بس فعلی افزود: دور بعدی مذاکرات ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در استانبول برگزار خواهد شد.