وی ضمن قدردانی از ترکیه و قطر برای میانجیگری و تسهیل این مذاکرات، تأکید کرد که امارت اسلامی افغانستان همان‌گونه که با سایر کشورهای همسایه روابط نیک می‌خواهد، با پاکستان نیز خواهان روابط مثبت است.



مجاهد گفته است: افغانستان متعهد به روابطی است که بر اساس احترام متقابل، مداخله نکردن در امور داخلی یکدیگر و نداشتن تهدید برای هیچ طرفی بنا شده باشد.



مجاهد مذاکرات با پاکستان را در حالی پایان یافته اعلام کرد که روز گذشته هیئت های دو کشور پس از وقفه سه روزه دوباره به میز مذاکرات بازگشته بودند.



وزارت امور خارجه ترکیه به عنوان میزبان مذاکرات بین افغانستان و پاکستان در بیانیه ای اعلام کرد : هیئت های افغانستان پاکستان در مورد تداوم آتش‌بس به توافق کلی رسیده‌اند و قرار است سازوکار مشترک نظارت و راستی‌آزمایی برای اجرای آن ایجاد شود.

در این بیانیه تأکید شده است : هر طرفی که توافق آتش‌بس را نقض کند، مشمول اقدامات تنبیهی خواهد شد.

توافق پاکستان و افغانستان برای حفظ آتش‌بس با میانجیگری ترکیه و قطر

پاکستان و افغانستان روز جمعه توافق کردند که آتش‌بس میان دو کشور همچنان برقرار بماند؛ این توافق در پی چند روز گفت‌وگو در استانبول و با میانجیگری ترکیه و قطر به دست آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز» پس از آنکه مذاکرات امنیتی میان پاکستان و افغانستان در میانه هفته به بن‌بست رسید و هیئت پاکستانی قصد بازگشت داشت، دولت ترکیه از طرفین خواست مذاکرات را برای دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاهش تنش ها و تامین امنیت در مرزهای مشترک دو کشور همسایه ادامه دهند.

با پذیرش این درخواست دور تازه مذاکرات میان اسلام آباد - کابل عصر روز جمعه در استانبول آغاز شد و در نهایت دو طرف بر تداوم آتش‌بس و ایجاد سازوکاری برای نظارت و تأیید اجرای آن به توافق رسیدند.

در بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه آمده است که نشست سطح‌بالای بعدی در تاریخ ۶ نوامبر در استانبول برگزار خواهد شد تا جزئیات فنی اجرای آتش‌بس و تعیین ضمانت‌ های اجرایی بررسی شود. احتمال می‌رود وزرای دفاع دو کشور در این نشست حضور یابند.

در این بیانیه تأکید شده که هرگونه نقض آتش‌بس مشمول جریمه یا اقدام بازدارنده خواهد بود و طرفین بر حفظ ثبات و جلوگیری از تنش‌ های مرزی توافق کرده‌اند.

ترکیه و قطر با استقبال از این پیشرفت اعلام کردند که به عنوان میانجی، تلاش‌ های خود را برای تثبیت صلح و امنیت میان پاکستان و افغانستان ادامه خواهند داد.

«ذبیح‌الله مجاهد»سخنگوی طالبان افغانستان نیز ضمن تأیید این توافق گفت: کابل خواهان روابط نیک با همه همسایگان به‌ویژه پاکستان است، روابطی که بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی استوار باشد.

گفتنی است این مذاکرات پس از درگیری های شدید مسلحانه در مرز های مشترک پاکستان و افغانستان و همچنین حملات هوایی نیروی هوایی پاکستان به مواضع ادعایی تروریستی در خاک افغانستان در اواخر مهر ماه امسال آغاز شده است.