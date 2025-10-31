مدیر گمرک خراسان شمالی گفت: در ۷ ماهه سال جاری بیش از ۴۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار از طریق گمرک استان، صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سید ابراهیم حسینی گفت: این میزان کالای صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری و از لحاظ وزن کالا رشد کاهشی داشته است.

وی افزود: اغلب کالا‌های صادراتی شامل محصولات پتروشیمی (کود اوره)، شمش آلومینیوم، محصولات فولادی، رب گوجه فرنگی، ورق کامپوزیت، گرافیت، آمونیاک و... بوده که عمده کشور‌های عراق، افغانستان، ترکیه، گرجستان، ترکمنستان و... صادر شده است.

حسینی خاطر نشان کرد: در خصوص واردات کالا نیز در این مدت، ۱۷ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۲۱ میلیون دلار از طریق گمرک استان ترخیص شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش دلاری ۸ درصد کاهش و از لحاظ وزنی، مشابه سال قبل بوده است.

کالا‌های وارداتی شامل مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی، برنج، نیکل، پنل‌های خورشیدی، ترانسفورماتور، اینورتر، دستگاه تراش و ... بوده که از کشور‌های پاکستان، چین، آلمان، ازبکستان و ... وارد کشور شده است.

مدیر گمرک خراسان شمالی افزود: درآمد گمرک استان در مدت مذکور اعم از درآمد ملی و استانی (مجموع نقد و ضماتنامه ها) به میزان ۱ هزار و ۴۹۹ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۱۲ درصد رشد داشته است.

سید ابراهیم حسینی همچنین در خصوص پرونده‌های متشکله قاچاق در گمرک خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، ۱۴۰ فقره پرونده قاچاق به ارزش بیش از ۱۴۳ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ تعداد پرونده ۱۶ درصد و از لحاظ ارزش ریالی نیز ۱۱۰ درصد رشد داشته است.

مدیر گمرک استان اغلب کالا‌های قاچاق را ظروف چینی، پارچه، رمز ارز، موتورسیکلت، شکلا‌ت، سیگار و ... عنوان نمود.