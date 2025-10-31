محمد الفرح ، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، خطاب به کاتس: ظرف دو سال نتوانستید هیچ یک از هدف های نظامی خود را محقق کنید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ «محمد الفرح»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در واکنش به تهدید «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مبنی بر اینکه تاوان سنگینی را به انصارالله تحمیل خواهد کرد، گفت: ما اجازه نخواهیم داد یک جنایتکار ما را تهدید کند.

محمد الفرح خطاب به کاتس گفت: شما نتوانستید هیچ یک هدف های نظامی خود را محقق کنید و آشکار شد که موضع شما متزلزل است و روایت شما در برابر جهانیان متناقض است.

او افزود: شما ظرف دو سال جنایتکاری (عملیات نظامی) از پس این برنیامده‌ اید که اسیران خود را با زور از غزه تحت محاصره، با وجود در اختیار داشتن تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب، بازگردانید.