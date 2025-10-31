رئیس پلیس فتای استان یزد از دستگیری و شناسایی عامل کلاهبرداری با روش اسکیمری و کپی کارت‌های بانکی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: با توجه به شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر برداشت از حساب آنها به روش "اسکیمری" ماموران پلیس فتا متهم را شناسایی و او را در یکی از استان‌های مرکزی کشور دستگیر کردند.

وی افزود: این کلاهبردار تاکنون از حساب‌های بانکی چندین مالباخته در یزد و دیگر استان‌های کشور مبلغی بیش از یک میلیارد ریال با روش اسکیمینگ برداشت کرده که شناسایی دیگر مالباختگان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس پلیس فتای استان یزد گفت: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات درمیان بگذارند.