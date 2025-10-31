پخش زنده
کارشناس هواشناسی از کاهش ابرناکی و تثبیت وضعیت جوی مازندران در دو روز آینده خبر داد و اعلام کرد از یکشنبه بارشهای باران مجدداً آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تاکامی کارشناس هواشناسی گفت: از امروز جمعه به تدریج از ابرناکی کاسته شده و جو استان پایدار میشود.
وی افزود: این شرایط آرام تا فردا شنبه ادامه خواهد یافت، اما از بامداد یکشنبه تا صبح دوشنبه بارشهایی در مناطق ساحلی و دامنههای استان انتظار میرود.
کارشناس هواشناسی ادامه داد: طبق گزارشها، بیشترین بارندگی از بابلسر با ۱۰۵ میلیمتر، نوشهر با ۸۸ میلیمتر و جویبار با ۷۸ میلیمتر از چهارشنبه شب تا صبح جمعه ثبت شده است.
تاکامی با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: دیروز گلوگاه با ۲۳ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۵ درجه بالای صفر سردترین نقطه مازندران بود.
وی افزود: از سهشنبه تا پایان هفته، آسمان مازندران صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما پیشبینی میشود. همچنین دریا امروز مواج است و از امشب به تدریج از ارتفاع موج آن کاسته میشود.