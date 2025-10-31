به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، در شورای آموزش و پرورش استان کرمان که با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، از محمدعلی طالبی استاندار کرمان در حمایت از تعلیم و تربیت کودکان و تحقق عدالت آموزشی در گستره استان پهناور کرمان قدردانی شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در این جلسه لوح تقدیری به امضای علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش را به استاندار کرمان اهدا و از وی در حمایت از برنامه‌‌های آموزش ابتدایی و اجرای موفق طرح "حامی" در مدارس استان کرمان تقدیر کرد.

طرح «حامی» با هدف جبران عقب‌ماندگی درسی دانش‌آموزان ابتدایی‌ با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان در استان کرمان اجرایی شده است.