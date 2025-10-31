به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در این آیین در سالن اجتماعات قیصر امین‌پور گتوند، تقارن شب زیارت امام حسین (ع) با رحلت قیصر امین پور را گرامیداشت و گفت: بدون اغراق یکی از هنر‌هایی که دین خود را به خوبی به معارف و اهل بیت (ع) ادا کرده حوزه شعر است.

حسین براتی افزود: شاید آنقدر حوزه ادبیات در شئون مختلف خود در نظم، نثر و سایر شئون به دین، معارف، اهل بیت (ع) و قرآن خدمت کرده هنر دیگری به این حوزه نپرداخته است.

وی ضمن قدردانی از این حرکت که حاصل زحمات اداره ارشاد گتوند است و مطالبه آنها برای انجام حرکتی رو به جلو در حوزه شعر است بیان کرد: قدم‌های خوبی از سال‌های گذشته برای فرهنگسرای قیصر برداشته شده است و اخیرا با پیگیری‌هایی که از طریق انجمن مفاخر فرهنگی ایران انجام شده شاهد مصوبات خوبی بودیم که امیدواریم شاهد شیرین‌تر شدن کام فرهنگیان باشیم.

مدیرکل ارشاد خوزستان تصریح کرد: امیدواریم شاهد رونمایی پوستر جایزه ادبی قیصر به معنای واقعی کلمه باشیم و این جایزه بتواند در حوزه ادبیات کشور رخ بنماید.

براتی به معاونت فرهنگی اداره کل ارشاد خوزستان توصیه کرد به حوزه کودک و دفاع مقدس با محوریت قیصر امین پور بپردازد و از ظرفیت‌های استانی استفاده شود تا شاهد ایجاد این کارگروه در استان باشیم.

مدیرکل ارشاد خوزستان خاطرنشان کرد: قیصر یک فرصت فرهنگی در استان خوزستان است که کمتر به آن پرداخته شده است.

این کنگره با حضور شاعران، هنردوستان و مسوولان استانی و محلی همراه بود.

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی در مسیر باد، مهرواره دانش اموزی، نشست تخصصی شاعران و کارگاه نقد و بررسی اشعار با حضور استاد حمیدرضا شکارسری و استاد پرویز بیگی حبیب آبادی، برگزاری کارگاه خوشنویسی و نقاشی ورونمایی از تندیس قیصر از دیگر برنامه‌های این کنگره ملی بود.

قیصر امین پور متولد دوم اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ در گتوند، یکی از برجسته‌ترین شعرای معاصر ایران است که در سال ۶۸ موفق به کسب جایزه نیما یوشیج، موسوم به مرغ آمین بلورین و در سال ۸۲ به‌عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد و در سال ۱۳۷۸ از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ برگزیده شد.

تنفس صبح و در کوچه آفتاب (۱۳۶۳)، آینه‌های ناگهان (۱۳۷۲)، گل‌ها همه آفتابگردانند (۱۳۸۰) و دستور زبان عشق (۱۳۸۶) از مجموعه‌های شعر قیصر هستند. توفان در پرانتز (نثر ادبی) و منظومه ظهر روز دهم (برای نوجوانان) (۱۳۶۵)، سنت و نوآوری در شعر معاصر (۱۳۸۳) و شعر و کودکی (۱۳۸۶)، از دیگر آثار این شاعر نام آشناست.

قیصر پس از مصدوم شدن در حادثه رانندگی در سال ۱۳۷۸، بامداد سه‌شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ در بیمارستان دی تهران در گذشت و در زادگاهش گتوند خوزستان به خاک سپرده شد؛ رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت درگذشت او نوشت: با اندوه و دریغ، خبر تلخ درگذشت شاعر فرزانه انقلاب دکتر قیصر امین‌پور را دریافت کردم. از دست دادن او برای اینجانب و برای همه اصحاب شعر و ادب، خسارت‌بار است؛ او شاعری خلاق و برجسته بود و همچنان به سمت قله‌های این هنر بزرگ پیش می‌رفت، او و دوستانش نخستین رویش‌های زیبا و مبارک انقلاب در عرصه شعر بودند و بخش مهمی از طراوت و جلوه این بوستان، مرهون ظهور و رشد آن عزیز و دیگر دوستان همراه اوست.

شهرستان گتوند با ۷۴ هزار نفر جمعیت در شمال استان خوزستان واقع شده است.