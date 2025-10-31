پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی با اشاره به موضوع ساماندهی صنوف مزاحم در اراک گفت: برای صنوف مصالح ساختمانی از جمله فروش کاشی، سرامیک، صنایع مرتبط با پنجرهسازی و سایر موارد زمینی به مساحت ۹۰ هکتار مشخص شده که در سه فاز به سرمایهگذار تحویل داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قدرتاله ابک افزود: فاز یک این زمین مصوبه کارگروه امور زیربنایی شده و شورای برنامه ریزی هم مصوب کرده که سرمایهگذار در کوتاهترین مدت این کار را انجام دهد که با شکل گرفتن این شهرک ساماندهی صنوف به ویژه سنگبریها انجام میشود.
او گفت: برای صنوف غیرمزاحم شهری متقاضی وجود دارد که در مشهدمیقان استعلامات جمعبندی کرده، اما هنوز به کارگروه امورزیربنایی نرسیده که با نهایی شدن این کار صنایع و صنوف غیرمزاحم هم ساماندهی میشود.
ابک با اشاره به اینکه وظایف ما در زمینه ساماندهی و پیادهسازی آمایش سرزمین است، گفت: سه راهی خمین تا پلیس راه کارچان در دستورکار است که به عمق یک کیلومتر به سمت شمال و جنوب مشاور در حال آماده سازی طرح است که کل ساماندهی صنوف این منطقه شکل میگیرد.
او گفت: مهمترین ورودی شهر ما در این منطقه است که با کاربریهای پیشنهادی مشاور در زمینه گردشگری، خدمات حمل و نقل جادهای و سایر موارد ظرفیت خوبی شکل میگیرد.