تیم فوتبال نونهالان نوین فولاد یزد در دیداری خانگی با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب تیم فولاد خوزستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار خانگی تیم فوتبال نونهالان نوین فولاد یزد و فولاد خوزستان شامگاه پنجشنبه در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال نونهالان باشگاههای کشور با حضور حدود ۵۰۰ تماشاگر در زمین کارگران شهرستان یزد برگزار شد.
گلهای تیم فوتبال نونهالان فولاد خوزستان توسط حسام محمد حسینی ۲ گل و امیر حسینی و گلهای تیم نوین فولاد یزد توسط امیرحسین تفکری و امیرعلی زارع سروی به ثمر رسید.
تیم فوتبال نونهالان نوین فولاد یزد در گروه دوم با تیمهای سپاهان و ذوبآهن اصفهان، فولاد خوزستان، آریان اهواز، سرخپوشان دیار حافظ شیراز و هاکان کرمانشاه همگروه شده است.
مسابقههای لیگ برتر نونهالان کشور در ۲ گروه پیگیری میشود و تیمهای اول و دوم هر گروه به مرحله بعد صعود میککند و سپس رقابتها تا مشخص شدن تیم قهرمان ادامه خواهد داشت.
۳۰ تیم فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی استان یزد در لیگهای مختلف کشور در فصل جاری حضور دارند.
استان یزد با یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۵ هیات ورزشی استانی، ۴۰۰ هیات شهرستانی و ۸۰ هزار ورزشکار سازمان یافته دارد.