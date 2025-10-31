به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد احمدی در بازدید از ساختمان اداره پست مراغه گفت:با توجه به توسعه شهری و جمعیتی شهرستان مراغه احداث ساختمان جدید در اولویت برنامه‌های شرکت پست می‌باشد.

وی اضافه کرد:مراغه با ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت راهبردی خود می‌تواند به یکی از مراکز اصلی توسعه خدمات لجستیکی و اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.

وی گفت:در این سفر علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات زیرساخت‌های پستی منطقه طرح‌های توسعه‌ای متعددی مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و اقتصادی شهرستان مراغه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در این بازدید بر توسعه زیرساخت‌های پستی از جمله نوسازی ساختمان و ایجاد فناوری‌های روز پستی تاکید کرد.

سید فرید موسوی افزود: مراغه با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خود می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم توسعه لجستیک، نوآوری و اقتصاد دیجیتال در کشور تبدیل شود.

وی گفت: اجرای طرح‌های پستی نوین، حمایت از استارت‌آپ‌ها و توجه به میراث فرهنگی مسیر جدیدی را برای رشد پایدار و هوشمند مراغه ترسیم کرده است.

امینیان فرماندار مراغه نیز افزود:شهرستان مراغه با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شایسته ساختمان موجود پست نیست.