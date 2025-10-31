توسعه زیرساختهای پستی در مراغه
مدیر عامل شرکت ملی پست ایران از توسعه زیرساختهای پستی در مراغه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد احمدی در بازدید از ساختمان اداره پست مراغه گفت:با توجه به توسعه شهری و جمعیتی شهرستان مراغه احداث ساختمان جدید در اولویت برنامههای شرکت پست میباشد.
وی اضافه کرد:مراغه با ظرفیتهای اقتصادی و موقعیت راهبردی خود میتواند به یکی از مراکز اصلی توسعه خدمات لجستیکی و اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.
وی گفت:در این سفر علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات زیرساختهای پستی منطقه طرحهای توسعهای متعددی مبتنی بر ظرفیتهای بومی و اقتصادی شهرستان مراغه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در این بازدید بر توسعه زیرساختهای پستی از جمله نوسازی ساختمان و ایجاد فناوریهای روز پستی تاکید کرد.
سید فرید موسوی افزود: مراغه با تکیه بر ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و موقعیت جغرافیایی خود میتواند به یکی از کانونهای مهم توسعه لجستیک، نوآوری و اقتصاد دیجیتال در کشور تبدیل شود.
وی گفت: اجرای طرحهای پستی نوین، حمایت از استارتآپها و توجه به میراث فرهنگی مسیر جدیدی را برای رشد پایدار و هوشمند مراغه ترسیم کرده است.
امینیان فرماندار مراغه نیز افزود:شهرستان مراغه با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت شایسته ساختمان موجود پست نیست.