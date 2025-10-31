به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، انتخابات هلند آزمونی برای احزاب راست افراطی و ضد مهاجران و مسلمانان در قاره اروپا بود. با اینکه در نظرسنجی ها، پیش بینی شد حزب راست افراطی آزادی به رهبری خیرت ویلدرس سیاستمدار حامی رژیم اسرائیل، برنده این شود، حزب میانه روی دموکرات ۶۶ (مشهور به دی ۶۶) توانست، حزب ضد اسلام و ضد مهاجران را در هلند پشت سر بگذارد.

راب ییتن رهبر حزب دموکرات و پیروز انتخابات می‌گوید: این نتیجه انتخاباتی، تاریخی است، زیرا ما نه تنها به هلند بلکه به جهان نشان دادیم که می‌توان افراد و احزاب عوام فریب و هوادار برتری نژاد سفیدپوست را شکست داد. من کاملا آماده‌ام تا با گفت‌و‌گو با دیگر احزاب سیاسی، هرچه زودتر، زمینه را برای تشکیل یک دولت ائتلافی آماده کنم.

حزب دموکرات (D۶۶) به رهبری راب یتن (Rob Jetten) و حزب آزادی (PVV) به رهبری خیرت ویلدرس (Geert Wilders)، هر دو با ۲۶ کرسی از مجموع ۱۵۰ کرسی مجلس نمایندگان، در صدر قرار گرفته‌اند، اما حزب میانه رو با ۲۳۰۰ رای بیش تر، برنده انتخابات مجلس هلند معرفی شد. احزاب سنتی مانند (VVD) یا مردم برای آزادی و دموکراسی با ۲۳ کرسی، (CDA) یا حزب دموکرات مسیحی با ۱۹ کرسی و ائتلاف چپ سبز– کارگران با ۲۰ کرسی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

یان – پاول ون د کرکه" (Jan-Paul van de Kerke)، متخصص اقتصاد هلند و حوزه یورو می‌گوید: باز کردن در‌ها به روی اتحادیه اروپا، انتظاری است که از دولت جدید هلند می‌رود. دولت ائتلافی قطعا به همکاری سازنده با این انتخابات نشان داد محبوبیت حزب راست افراطی خیرت ویلدرس از سال ۲۰۲۳ میلادی، زمانی که ۳۷ کرسی به دست آورده بود، کاهش یافته است و همه احزاب بزرگ هلند، ائتلاف با حزب راست افراطی حامی اسرائیل را رد کردند تا احتمال بسیار کمی برای نقش داشتن این حزب در دولت آینده وجود داشته باشد.

هلند بیش از یک قرن است که با دولت‌های متشکل از ائتلاف احزاب مختلف اداره می‌شود. کارشناسان سیاسی می‌گویند که پس از افراطی‌ترین دولت در تاریخ اخیرهلند، دولت بعدی این کشور احتمالاً یک ائتلاف گسترده به رهبری چپ میانه یا راست میانه رو خواهد بود.

از آنجا که هیچ یک از احزاب سیاسی هلند در این انتخابات موفق به کسب اکثریت مطلق ۷۶ کرسی مجلس این کشور نشده‌اند، هلند وارد مرحله حساس مذاکرات ائتلافی برای تشکیل دولت جدید شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، در حال حاضر حدود نیمی از کشور‌های اروپایی دولت ائتلافی دارند.