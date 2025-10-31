پخش زنده
آتش سوزی در باغهای منطقه فخرآباد همدان پس از ۷ ساعت تلاش نیروهای عملیاتی آتش نشانی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی همدان، روز گذشته باغهای منطقه فخرآباد دچار آتشسوزی وسیعی شدند که مهار آن حدود هفت ساعت به طول انجامید.
در این عملیات، سه ایستگاه آتشنشانی به همراه چهار تانکر پشتیبانی با تلاش فراوان موفق به کنترل حریق شدند.
شدت آتشسوزی به حدی بود که عملیات اطفاء و مهار با دشواری زیادی همراه بود و نیروهای امدادی با تمام توان برای جلوگیری از گسترش آتش وارد عمل شدند.
سازمان آتشنشانی همدان ضمن هشدار به شهروندان، تاکید کرد که روشن کردن آتش در باغها و فضاهای سبز میتواند منجر به حوادث خطرناک شود و از مردم خواست در این زمینه نهایت دقت را داشته باشند.